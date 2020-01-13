Uyuşturucu kullanılan kahvehaneye baskın - Son Dakika
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Uyuşturucu kullanılan kahvehaneye baskın

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen kahvehaneye yapılan baskında esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanılan kahvehaneye baskın, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen kahvehaneye yapılan baskında esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan araştırmalar sonucunda bir kahvehanede uyuşturucu kullanıldığını tespit etti. Kahvehaneye yapılan baskında 2 gram esrar maddesi ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli E.B. (33), F.E. (46), S.B. (46), A.K. (38), S.K. (36), A.B.T. (43), M.B. (38) ve H.B. (45), uyuşturucu madde kullanma suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
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