Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadeleye dikkat çekmek için spor yaptılar
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Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadeleye dikkat çekmek için spor yaptılar

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında 3 nolu çim futbol sahasında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadeleye dikkat çekmek için spor yaptılar, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında 3 nolu çim futbol sahasında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksleri içerisinde bulunan 3 nolu çim futbol sahasında Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı Mücadele günü kapsamında düzenlenen etkinlik yürüyüş ile başladı. Yapılan yürüyüşün ardından çim futbol sahasında kurulan dart, langırt ve çeşitli oyunlar ile devam etti. Yaklaşık bir saat sürerken Emniyet Müdürü Mehmet Artunay katılımcılara teşekkür etti.

Düzenlenen programı İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve çeşitli daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Futbol, Güncel
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