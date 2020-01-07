Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon - Son Dakika
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Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonda 160 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonda 160 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 200 şüphelinin yakalanması amacıyla 49 ilde eş zamanlı "NarkoNet 5 Operasyonu" başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, sosyal medyada paylaşılan ve uyuşturucu maddeler ile alkollü içeceklerin kullanımını özendiren ifadelerin yer aldığı şarkıyı söyleyen B.Y. ile söz yazarı S.K'nin de olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan 6 zanlının "Terörle Mücadele Kanununa muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri gerekçesiyle ayrıca ifadelerine başvurulacak.

Hakkında yakalama kararı verilen 40 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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