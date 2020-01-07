Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı
6 saat önce
Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde fotoğraf paylaşımı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde fotoğraf paylaşımı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip, Araban ve kent merkezinde sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde paylaşım yapanlara operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 14 şahsın ikametinde arama yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - GAZİANTEP
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