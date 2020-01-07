Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde fotoğraf paylaşımı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde fotoğraf paylaşımı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip, Araban ve kent merkezinde sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde paylaşım yapanlara operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 14 şahsın ikametinde arama yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevda Demirel'in sevgilisi Neslihan Doğrusöz'ün eski ilişkisi için yaptığı yorumlar ortaya çıktı
Kan donduran infaz! Katil, her saniyesini arkadaşına kaydettirdi Aleyna Tilki, kendi balmumu heykelini dudağından öptü Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü yayınlandı! İzleyiciden tam not aldı

Son Dakika Haberleri
23:30 Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Son Dakika Haber
23:16 Porto Riko'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:07 AB üyesi 4 ülke Libya gündemiyle toplandı - Son Dakika Haber
23:07 Adana'da çığ altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika Haber
22:55 Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 23:37:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]