Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde fotoğraf paylaşımı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip, Araban ve kent merkezinde sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde paylaşım yapanlara operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 14 şahsın ikametinde arama yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - GAZİANTEP