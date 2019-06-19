Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kullanıp 1 polis ve 2 kişiyi bıçakladı
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Uyuşturucu kullanıp 1 polis ve 2 kişiyi bıçakladı

1 saat önce

Adana'da bir uyuşturucu bağımlısı, sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladıktan sonra babası tarafından olay yerinden arabayla kaçırıldı.

Uyuşturucu kullanıp 1 polis ve 2 kişiyi bıçakladı, System.String[]
Adana'da bir uyuşturucu bağımlısı, sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladıktan sonra babası tarafından olay yerinden arabayla kaçırıldı. Kaçan aracı önünü keserek durduran ekipteki bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli ve babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olan İ.T. (25) isimli şahıs, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49097 sokak içerisinde Mustafa T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi durduk yere bıçakladı. Ardından İ.T., babası tarafından otomobil ile olay yerinden kaçırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Mustafa T.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu etkisinde şahıs polis memurunu da bıçakla yaraladı

Babası tarafından otomobille kaçırılan İ.T. 'yi arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, Çukurova ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde otomobili durdurdu. Teslim olmamak için direnen İ.T., bir polis memurunu boyun kısmından bıçakla yaraladı. İ.T. ve babası gözaltına alındı.

Yaralanan polis memuru, özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Özel Harekat timleri ise olayların gerçekleştiği bölgelerde güvenlik önlemi aldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Adana, Polis, 3. Sayfa
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