Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele devam ediyor - Son Dakika

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 75,81 gram uyuşturucu madde, 11,99 gram metamfetamin, 364,77 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan ve hakkından işlem yapılan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.