Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu kullanıp kendini kesti
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Uyuşturucu kullanıp kendini kesti

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen bir genç, kollarını keserek kendine zarar verdi.

Uyuşturucu kullanıp kendini kesti, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen bir genç, kollarını keserek kendine zarar verdi.

Olay Kapaklı ilçesinde bulunan Kazak Gölü Mesire Alanı yolunda meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen E.K. isimli bir şahıs kendine zarar verdi. Şahsı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servis ve emniyet ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri E.K.'nin kendisine zarar vermesini önlerken, sağlık ekipleri tarafından gence ilk tedavisi yapılarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne nakli gerçekleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa
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