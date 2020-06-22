Uyuşturucu kullanırken bekçiler tarafından yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu kullanırken bekçiler tarafından yakalandı

Uyuşturucu kullanırken bekçiler tarafından yakalandı Aksaray'da metruk bir binada uyuşturucu kullanan bir kişi bekçiler tarafından yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanırken bekçiler tarafından yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da metruk bir binada uyuşturucu kullanan bir kişi bekçiler tarafından yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Taşpazar Mahallesinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri kontrol için metruk bir binanın bahçesine girdi. Burada inceleme yaparken bir şahsı gören bekçiler şahsı kaçmak isterken yakaladı. Ayakta durmakta güçlük çeken Atilla K.'nın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde olan Metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınmakta direnen şüpheli bekçilerin olay yerine takviye istemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte gözaltına alındı. İlk olarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uyuşturucu kullanırken bekçiler tarafından yakalandı

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kullanırken bekçiler tarafından yakalandı - Son Dakika
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