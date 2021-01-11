Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun adliyede - Son Dakika

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yayımlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin hakkında soruşturma yürütülen, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uygun hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak" ile "uyuşturucu kullanmak ve özendirmek" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürülen Uygun'dan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da kan örneği alındı.

Uygun, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Öte yandan, dün gözaltına alınan baba Durak Uygun, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.