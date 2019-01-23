Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Kullanırken Yakalandılar

Uyuşturucu Kullanırken Yakalandılar

19 dakika önce

Adıyaman'da jandarma ekipleri Karadağ Mevkiinde uyuşturucu kullanan 5 kişi yakalandı.

Uyuşturucu Kullanırken Yakalandılar, System.String[]
Adıyaman'da jandarma ekipleri Karadağ Mevkiinde uyuşturucu kullanan 5 kişi yakalandı.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Zey Köyü Karadağ Mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekipleri Karadağ Mevkiinde durumlarından şüphelendiği 5 kişinin üst aramasını yaptı.

M.K., F.K., Y.K., F.D. ve F.T.'nin yapılan üst aramasında 2 paket yaklaşık 10 gram eroin maddesi ve 1 adet şırınga içerisinde 30 cc sıvı eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

Karadağ, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa
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