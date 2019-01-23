Uyuşturucu Kullanırken Yakalandılar
19 dakika önce
Adıyaman'da jandarma ekipleri Karadağ Mevkiinde uyuşturucu kullanan 5 kişi yakalandı.
Adıyaman
'da jandarma ekipleri Karadağ
Mevkiinde uyuşturucu kullanan 5 kişi yakalandı.
Olay, Adıyaman merkeze bağlı Zey Köyü Karadağ Mevkiinde meydana geldi. Jandarma
ekipleri Karadağ Mevkiinde durumlarından şüphelendiği 5 kişinin üst aramasını yaptı.
M.K., F.K., Y.K., F.D. ve F.T.'nin yapılan üst aramasında 2 paket yaklaşık 10 gram eroin maddesi ve 1 adet şırınga içerisinde 30 cc sıvı eroin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:51 Kaynak: İHA
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