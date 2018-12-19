Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Kullanmak' Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Uyuşturucu Kullanmak' Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Kullanmak' Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkeme tarafından uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan D.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:13 Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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