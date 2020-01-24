Uyuşturucu kullanmaktan ceza alınca tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kullanmaktan ceza alınca tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu kullanmaktan ceza alınca tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu kullanmak" suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu kullanmaktan ceza alınca tutuklandı, System.String[]

Samsun'da "uyuşturucu kullanmak" suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu kullanmak" suçundan yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:33 Kaynak: İHA
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