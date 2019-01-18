Uyuşturucu Kullanmasına İzin Vermeyen Annesini Bıçaklayarak Öldürdü
1 saat önce
Bursa'da bir genç tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.
Bursa
'da bir genç tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.
Olay, merkez Yıldırım
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.K. (20), annesi S.K. ile tartışmaya başladı. Uyuşturucu kullandığı için oğlunun evden çıkmasına izin vermeyen anne S.K., tartışma esnasında bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Anne
S.K. hayatını kaybederken, oğlu ise gözaltına alındı. Yıldırım İlçe Jandarma
ekiplerince gözaltına alınan S.K. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:38 Kaynak: İHA
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