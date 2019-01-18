Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Kullanmasına İzin Vermeyen Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Uyuşturucu Kullanmasına İzin Vermeyen Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

Bursa'da bir genç tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Uyuşturucu Kullanmasına İzin Vermeyen Annesini Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Bursa'da bir genç tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.K. (20), annesi S.K. ile tartışmaya başladı. Uyuşturucu kullandığı için oğlunun evden çıkmasına izin vermeyen anne S.K., tartışma esnasında bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Anne S.K. hayatını kaybederken, oğlu ise gözaltına alındı. Yıldırım İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.K. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:38 Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa
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