Uyuşturucu Kuryesi 2 Kişi Yakalandı
1 saat önce
KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve doğu illerin temin ettikleri uyuşturucuyu Kayseri
'ye getirdikleri iddia edilen A.K. (34) ve O.K. (26) yakalandı. İki şüphelinin, üstlerinde ve araçlarında 210 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. İkli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:24 Kaynak: DHA
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