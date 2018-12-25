Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Kuryesi 2 Kişi Yakalandı

Uyuşturucu Kuryesi 2 Kişi Yakalandı

1 saat önce

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Kuryesi 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve doğu illerin temin ettikleri uyuşturucuyu Kayseri'ye getirdikleri iddia edilen A.K. (34) ve O.K. (26) yakalandı. İki şüphelinin, üstlerinde ve araçlarında 210 gram gelen metamfetamin ele geçirildi.  İkli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:24 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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