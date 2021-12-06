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Uyuşturucu kuryesi baskınla yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu kuryesi baskınla yakalandı

06.12.2021 10:43
Uyuşturucu kuryesi baskınla yakalandı

Düzce'de bir şahsın aracıyla uyuşturucu taşıdığı bilgisini alan Jandarma ekipleri, harekete geçti.

Düzce'de bir şahsın aracıyla uyuşturucu taşıdığı bilgisini alan Jandarma ekipleri, harekete geçti. Şahsın aracını durduran ekipler, araçta ve şahsın dedesine ait evinde uyuşturucu madde yakaladı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi Kırık Köyü'nde E. E. isimli şahsın kendine ait araçla uyuşturucu ve uyarıcı madde taşıdığı bilgisini alan jandarma ekipleri şüpheli aracı gece saatlerinde Tuğrul Köyü mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan sürücü E. E. ve D. S. isimli yolcuyu araçtan indiren ekipler şahısların üstünde ve araçta arama yaptı. Araç 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli E. E.'nin kaldığı belirlenen, Kırık Köyü'nde dedesine ait evde de Jandarma KOM Şube Müdürlüğü köpek timleri ile yapılan aramada evin depo olarak kullanılan katında yaklaşık 15 gr kubar esrar maddesi, 1 adet Ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet av fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

Uyuşturucu kuryesi baskınla yakalandı
Uyuşturucu kuryesi baskınla yakalandı
Uyuşturucu kuryesi baskınla yakalandı

Uyuşturucu, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu kuryesi baskınla yakalandı - Son Dakika


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