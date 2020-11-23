Uyuşturucu kuryesi kadın 1 kilo 274 gram esrarla yakalandı - Son Dakika

Durdurulan araçta yapılan aramada Y.G.'nin çantasında 1 kilo 274 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım