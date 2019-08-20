Uyuşturucu kuryesi kadın karnına sardığı 1,5 kilogram eroinle yakalandı
1 saat önce
Erzurum'da karnına sardığı 1 kilo 560 gram eroini Ankara'ya götürmek istediği öne sürülen uyuşturucu kuryesi kadın yakalandı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:20 Kaynak: AA
'da karnına sardığı 1 kilo 560 gram eroini Ankara
'ya götürmek istediği öne sürülen uyuşturucu kuryesi kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri
Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali?'nde yaptıkları uygulama sırasında Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.
Bu sırada yolcular arasındaki S.A. adlı kadının hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı terminal binası içerisinde polis noktasına götürerek üst aramasını yaptı.
Aramada, zanlının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi. Ağrı
'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen uyuşturucu kuryesi kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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