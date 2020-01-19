Uyuşturucu kuryesi otobüste, alıcılar hastane kafesinde yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, durdurulan yolcu otobüsünde bulunan H.D.'nin üzerinde 815 gram metamfetamin ele geçirildi. H.D. ile uyuşturucu maddeyi teslim almak için Şehir Hastanesi acil servis kısmındaki kafede oturan S.Y. ve B.T. gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, Pınarbaşı ilçesinden Kayseri kent merkezine kadar takibe aldığı yolcu otobüsünü Kayseri- Malatya karayolu uygulama noktasında durdurdu. Otobüste bulunan yolculardan H.D. üzerine yapılan aramada 815 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D. ifadesinde, uyuşturucu maddeyi teslim edeceği kişilerin Şehir Hastanesi acil servis kısmındaki kafede beklediğini söyledi. Bunun üzerine kafeye giden ekipler, H.D.'yi bekleyen S.Y. ve B.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Üç şüphelinin, 'uyuşturucu madde ticareti suçundan' adliyeye sevk edileceği bildirildi.