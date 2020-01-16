Uyuşturucu madde alıp araç kullanan şahsa 6 bin 631 TL ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde alıp araç kullanan şahsa 6 bin 631 TL ceza - Son Dakika

Uyuşturucu madde alıp araç kullanan şahsa 6 bin 631 TL ceza

6 saat önce

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Uyuşturucu madde alıp araç kullanan şahsa 6 bin 631 TL ceza, System.String[]

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Denetimlerde uyuşturucu madde alıp araç kullanan şahsa 6 bin 631 TL ceza kesildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Tekirdağ'ın merkezi İlçesinde 95 polisin katılımıyla yapılan çalışmalarda bazı ev, araç ve şüpheli kişiler üzerinde yapılan çeşitli aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İlçede bulunan 46 metruk binada kontrol edilirken, 13 iş yerinin kontrolü yapıldı ve 300 kişinin GBT'si sorgulandı.


Operasyon ve denetimler kapsamında bir şahsa uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmaktan 6 bin 631 lira para cezası kesildi. Ayrıca 5 kişiye de işlem yapıldı. Merkezi İlçe Süleymanpaşa'da yapılan operasyonda yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklanırken, bir kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:24 Kaynak: İHA
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