Uyuşturucu madde arama köpeği "Çine"nin yılbaşı mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu madde arama köpeği 'Çine'nin yılbaşı mesaisi - Son Dakika

Uyuşturucu madde arama köpeği "Çine"nin yılbaşı mesaisi

6 saat önce

Kırşehir'de, son görevinde 64 kilogram eroinin yerini bulan narkotik arama köpeği "Çine", yılbaşında polis ekipleriyle mesai yaptı.

Kırşehir'de, son görevinde 64 kilogram eroinin yerini bulan narkotik arama köpeği "Çine", yılbaşında polis ekipleriyle mesai yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurlu bir yılbaşı için kentin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturdu, trafik ve asayiş uygulaması yaptı.

Terme Caddesi'ndeki eski sanayi kavşağında oluşturulan kontrol noktasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri görev aldı.

Burada mesaiye katılan Çine, görevli polis memurunun gözetiminde uyuşturucu araması gerçekleştirdi.

Polis memuru Volkan Boğa, yılbaşı akşamı Türkiye genelinde binlerce narkotik polisi ile kendilerinin de görev yaptığını belirterek, "2020 yılına gireceğimiz bu akşam biz de görevimizin başındayız. Yeni aramıza katılan görev arkadaşımız Çine ile birlikte Kırşehir halkının huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için görevimizin başındayız. Narkotik madde arama köpeğimiz Çine de bizimle birlikte mesaide." dedi.

Narkotik arama köpeği Çine, 27 Aralık'ta Kırşehir Gölhisar Mahallesi yakınındaki kontrol noktasında, kamyonet kasasına pul biberle gizlenmeye çalışılan 64 kilogram eroinin bulunmasını sağlamıştı.

Uyuşturucu madde arama köpeği Çine nin yılbaşı mesaisi

Kırşehir, Narkotik, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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