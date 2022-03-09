Uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu madde ele geçirildi

09.03.2022 10:48
Uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile uyuşturucu ele geçirdi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile uyuşturucu ele geçirdi.

Polis ekipleri E.Y. isimli şahsın Gaziantep'den Adıyaman'a uyuşturucu madde geti rdiği, bu maddeleri paketler halinde kullanıcı şahıslara sattığı yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçti.

E.Y. isimli şahsın içerisinde bulunduğu araç çarşı merkezinde durdurularak yapılan aramada 12 adet satışa hazır fişek halinde 3.20 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet 1.50 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - ADIYAMAN

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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