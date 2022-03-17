Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı

17.03.2022 15:16
Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de bir apartta yapılan aramada 638 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de bir apartta yapılan aramada 638 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Tepebaşı'nda bulunan bir aparta operasyon düzenlendi. Apartta yapılan aramada 638 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca apartta bulunan F. İ., R.N.K., Ş.Y. ve O.Ö. isimli 4 kişi yakalandı. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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