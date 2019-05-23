Uyuşturucu Madde Ele Geçirilen Araçta 6 Gözaltı
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:30 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı'nın şehir girişinde oluşturduğu kontrol noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta 10 gram eroin, 43 gram metaamfetamin, 40 gram bonzai, 21 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
- Kahramanmaraş
Sahte Euro ve Silah Üreten 1'i Polis 10 Kişi, Gözaltına Alındı
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu!
İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi
ABD, Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz