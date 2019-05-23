Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Madde Ele Geçirilen Araçta 6 Gözaltı

Uyuşturucu Madde Ele Geçirilen Araçta 6 Gözaltı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirilen Araçta 6 Gözaltı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın şehir girişinde oluşturduğu kontrol noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta 10 gram eroin, 43 gram metaamfetamin, 40 gram bonzai, 21 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:30 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Güncel
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