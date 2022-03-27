Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan şahsa 9 bin TL ceza - Son Dakika
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Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan şahsa 9 bin TL ceza

27.03.2022 11:43
Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan şahsa 9 bin TL ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan kontrollerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen araç sürücüsüne 9 bin 410 TL para cezası uygulandı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Pazar yerinde 25 Mart Cuma günü günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında durdurulan araç içerisinde M.C., A.Z. ve T.K. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemeleri ve araç içerisinde uyuşturucu madde içme aparatı görülmesi üzerine, Manavgat Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararıyla T.K. isimli şahsın çantasında yapılan aramada 2 adet sarı kağıt içerisine sarılmış yaklaşık 4 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Ayrıca T. K. isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, kullanmak için uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ve tehdit suçundan arandığı tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen T.K. ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Araç sürücüsü M.C. isimli şahsa uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 9 bin 410 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

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Türk Lirası, Uyuşturucu, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan şahsa 9 bin TL ceza - Son Dakika


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