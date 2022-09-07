"Ben kayıp gidecektim, aksiyonu siz yaşattınız..." "Gazoz içtim" dedi, 3 farklı maddeden uyuşturucu testi pozifit çıktı - Son Dakika
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"Ben kayıp gidecektim, aksiyonu siz yaşattınız..." "Gazoz içtim" dedi, 3 farklı maddeden uyuşturucu testi pozifit çıktı

07.09.2022 14:47

- Uyuşturucu madde etkisinde ortalığı birbirine kattı, polise yakalanınca 'Ne güzel kayıp gidecektim ama aksiyonu siz çıkardınız" ' dedi 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, uyuşturucu madde kullanmadığını savundu, test kitini görünce her şeyi inkar etti 3 farklı maddeden...

- Uyuşturucu madde etkisinde ortalığı birbirine kattı, polise yakalanınca 'Ne güzel kayıp gidecektim ama aksiyonu siz çıkardınız" ' dedi

10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, uyuşturucu madde kullanmadığını savundu, test kitini görünce her şeyi inkar etti

3 farklı maddeden uyuşturucu testi pozitif çıkan ehliyetsiz sürücüye 24 bin 88 TL para cezası uygulandı

Sürücü Çağan B: "Sadece gazoz içtim"

ANTALYA - Antalya'da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken, park halindeki bir çok araca zarar vererek polisten kaçan otomobil sürücüsü, 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Şahin Tim'leri tarafından yakalandı. Sadece gazoz içtiğini ancak uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen sürücü, polisin uyuşturucu test kitini görünce her şeyi itiraf etti. Yapılan testler sonucu 3 farklı uyuşturucu maddeden testi pozitif çıkan sürücü, polisin neden kaçtın sorusuna da 'Ne güzel ben kayıp gidecektim ama aksiyonu siz çıkardınız" diye cevap verdi.

Trafik polisini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesindeki farklı mahallelerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde park halindeki bazı araçlara 26 ZB 209 plakalı otomobiliyle çarparak zarar veren Çağan B. (26), en son bir akaryakıt istasyonuna girip bidonla yakıt almak istedi. Olumsuz yanıtını alan Çağan B., daha önceden ihbarla polislerin kendisini takip ettiğini fark edince kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Şahin Timleri tarafından Üçgen Mahallesi 115 sokak üzerinde yakalanan Çağan B., kelepçe takılarak gözaltına alındı.

"Sadece gazoz içtim"

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen Çağan B.'nin aracında yapılan aramada, uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Uyuşturucu madde kullanmadığını savunan Çağan B., "Hiçbir şey içmedim. Sadece gazoz içtim. Arabadaki kağıdı arkadaşlarım bırakmış. Uyuşturucu içtiğimi inkar etmiyorum ama şuan kullandığım hiçbir şey yok" dedi.

"Aksiyonu siz çıkardınız"

Polis memurunun neden kaçtın sorusuna ise Çağan B, "Siz benim peşime düştünüz, ben kayıp gidecektim ama aksiyonu siz çıkardınız" diye cevap verirken, polis memuru da karşılık olarak, "Bizden kayıp gidemezsin. Hele ki motosikletli polisten hiç kazamazsın, bunu biliyor olman lazım" yanıtını verdi.

Test kitini görünce inkar etti

İlk olarak alkol testi uygulanan Çağan B., ısrarla uyuşturucu madde kullanmadığını savundu. Ardından polis ekiplerinin getirdiği uyuşturucu madde test kitinin kendisine uzatınca neye uğradığını şaşıran Çağan B., "Bunu neden yapıyorsunuz. Kabul ediyorum, uyuşturucu madde kullandım. Bunlar hep o kız yüzünden odu. 50 liralık mazot istedim vermedi, sanki ben sağı solu yakacağım. Ben o kadar saygısız bir çocuk değilim, milletin arabasına vuracak" diye konuştu.

3 farklı maddeden uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yapılan kontrollerde 3 farklı maddeden uyuşturucu testi pozitif çıkan Çağan B.'ye, 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'görevli memurun uyarı ikazlarına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali, drift atmak', ardı ardına makas atmak, araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokmak suçlarından yaklaşık 24 bin 88 TL trafik cezası kesildi, kullandığı araç da trafikten men edildi.

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Kaynak: İHA

Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ben kayıp gidecektim, aksiyonu siz yaşattınız...' 'Gazoz içtim' dedi, 3 farklı maddeden uyuşturucu testi pozifit çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Ben kayıp gidecektim, aksiyonu siz yaşattınız..." "Gazoz içtim" dedi, 3 farklı maddeden uyuşturucu testi pozifit çıktı - Son Dakika
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