Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

20.04.2022 10:55
Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kastamonu'nun il merkezinde S.U. (35) isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan arama sonucunda 23 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam pipo, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan çakmak ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince S.U. isimli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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