Uyuşturucu madde ile yakalanan şahsa adli kontrol
23 dakika önce
Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, hakkında ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikamette uyuşturucu madde kullandırdığı bilgisi edinilen T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. T.A.'nın üzerinde yapılan aramada 5,12 gram, ikametinde ise 48,40 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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