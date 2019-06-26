Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu madde ile yakalanan şahsa adli kontrol
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu madde ile yakalanan şahsa adli kontrol

23 dakika önce

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ile yakalanan şahsa adli kontrol, System.String[]
Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikamette uyuşturucu madde kullandırdığı bilgisi edinilen T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. T.A.'nın üzerinde yapılan aramada 5,12 gram, ikametinde ise 48,40 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Bulaşık yıkarken düştüğü sulama kanalında boğuldu Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Ağır tahrik indirimi aldı İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:37:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu madde ile yakalanan şahsa adli kontrol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]