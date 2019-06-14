Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
4 saat önce
Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aracında uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:46 Kaynak: İHA
'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aracında uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Ç.I. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada ağırlığı 12 gram gelen üç paket halinde satışa hazır toz esrar ve 2 adet esrar koyulmuş dal sigara bulundu. Ayrıca ikametinde yapılan aramada saksıya dikilmiş iki kök Hint keneviri ile uyuşturucu içiminde kullanılan şişe ele geçirildi.
Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KARABÜK
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