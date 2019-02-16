Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Karabük'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda uyuşturucu madde temin ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda uyuşturucu madde temin ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesi H.Ç. isimli şahsın Kocaeli ilinden Karabük'e Ecstasy hap getireceği bilgisinin alınması üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında 70 adet Ecstasy hap ile yakalanarak gözaltına alındı.



Hakkında uyuşturucu madde temin ve ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

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