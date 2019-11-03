Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu madde ile yakalananlar, polise direndi: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Uyuşturucu madde ile yakalananlar, polise direndi: 4 gözaltı

Uyuşturucu madde ile yakalananlar, polise direndi: 4 gözaltı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtakilerin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Uyuşturucu madde ile yakalananlar, polise direndi: 4 gözaltı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtakilerin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Polise direnen şüpheliler arbede çıkarıp, uyuşturucu maddeyi alarak bir otele girdi. Otelde yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, cadde üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan bir kişide yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine otomobilde bulunanlar, polis ekiplerine direnerek arbede çıkardı.  Şüpheliler, polis ekiplerinden kaçıp bir otele girdi. Dışarı çıkmak istemeyen kişiler oteldeki çalışanlarla kavga etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dışarı çıkmamak için direnen, uyuşturucu madde ile birlikte otelde bekleyen M.Ö., Ö.E., S.D. ve R.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, arbede yaşanan yerlerde uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine fenerler ile yaklaşık yarım saat arama yaptı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:38 Kaynak: DHA
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