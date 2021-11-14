Uyuşturucu madde ile yakalandı, adli kontrol şartı ile serbest kaldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü Destek Şubesi'nde taşeron işçi olarak çalışan K.R. (33), polisin yaptığı operasyonla uyuşturucu madde satışı gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu R.K. adlı şüphelinin eğlence mekanlarında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Eşkali belirlenen şüpheli dün akşam saatlerinde narkotik polisleri tarafından takibe alındı. Gece saatlerinde eğlence merkezinden çıkan R.K., polis tarafından durdurularak üstü arandı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ardından şüphelinin evinde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Buzdolabı içinde plastik kasede 2 tanesi içime hazırlanmış toplam 200 gram esrar maddesi ile alüminyum folyo ele geçirildi.K.R.'nın yapılan sicil taramasında geçmiş yıllarda uyuşturucu madde suçundan sabıkası olduğu ve Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Destek Şubesi'nde 2017 yılından bugüne kadar taşeron işçi olarak çalıştığı tespit edildi. K.R., verdiği ifadesinde madde kullandığını ancak ticaretini yapmadığını söyleyerek üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Polisteki işlemleri tamamlanan K.R., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.