Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı
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Uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı

3 saat önce

Kayseri'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı.

Uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı, System.String[]
Kayseri'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran H.S., M.E.A., M.A., V.D., S.T., T.Ç., S.D., M.D., O.Ç ve U.K.K. yakalandı. Şahısların üst aramalarında 0.25 gram sentetik kannaboid, 8.72 gram metamfetamin ve 1.04 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:34 Kaynak: İHA
Kayseri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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