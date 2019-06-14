Uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı
3 saat önce
Kayseri'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:34 Kaynak: İHA
'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran H.S., M.E.A., M.A., V.D., S.T., T.Ç., S.D., M.D., O.Ç ve U.K.K. yakalandı. Şahısların üst aramalarında 0.25 gram sentetik kannaboid, 8.72 gram metamfetamin ve 1.04 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. - KAYSERİ
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