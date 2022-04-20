Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı

20.04.2022 22:01
Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı

Burdur'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Burdur'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu maddi taşıdığı tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 22,41 gram metamfetamin, 2,14 gram esrar, 4 adet sentetik kannobinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 1 adet hassas terazi, 14 adet Kullanımı kontrole tabi hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5.215 TL para, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Şahıslardan 3'ü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. 14 şahıs işlemlerinin ardından salıverildi. - BURDUR

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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