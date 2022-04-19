Uyuşturucu madde kullanımına özendirmekten yargılanan rapçi, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

"Murda" adıyla tanınan rapçi Mehmet Oender Doğan, bazı şarkılarında kullandığı ifadeler nedeniyle "uyuşturucu madde kullanımına özendirme" suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Oender Doğan'ı temsilen avukatı Ümit Gürkal Egemen katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yargılama aşamasında dava konusu şarkıların kendisine ait olduğunu kabul ettiğini belirtti.

Mütalaada, sanığın seslendirdiği farklı şarkılarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddia edilen ifadelere yer verildi.

Sanığa ait Youtube kanalının yüksek takipçili olduğu ve videolarının da yüksek sayılarda izlendiğine vurgu yapılan mütalaada, sanığın bu şekilde çok sayıda insana ulaşarak onları uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirdiği kaydedildi.

Savcı, 17,5 yıla kadar hapis cezası istedi

Mütalaada söz konusu suçun birkaç kez işlediği için zincirleme hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilerek, sanığın bu nedenle "uyuşturucu madde kullanımına alenen özendirme" suçundan 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatı Egemen, "Müvekkil huzurda da belirtmişti. 2 tane Duman şarkısı var. İddianame konusu Duman şarkısı Youtube da yayında değildir. Ünlü değilken bulunduğu sosyal paylaşım platformunda yayınlanmıştır, kendisi kanalından bu şarkıyı kaldırmıştır. Paylaşıldığı dönemde kopyalanmışsa da sorumluluk kendisine ait değildir. Herhangi bir konserde bu şarkıyı seslendirmemiştir. Şarkılarda özendirici sözler bulunmamaktadır. Beraat kararı verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığa "uyuşturucu madde kullanımına alenen özendirme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Karar sonrası gazetecilere açıklama yapan sanık avukatı Egemen, müvekkilinin şu anda vatandaşı olduğu Hollanda'da bulunduğunu belirterek, verilen karara itiraz edeceklerini söyledi.