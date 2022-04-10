Uyuşturucu madde kullanıp sokakta yattı, sopayı yese de yerini bırakmadı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde kullanıp sokakta yattı, sopayı yese de yerini bırakmadı

10.04.2022 09:59
Uyuşturucu madde kullanıp sokakta yattı, sopayı yese de yerini bırakmadı

Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir şahıs, çevrede korkuya neden oldu.

Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir şahıs, çevrede korkuya neden oldu. Yerde hareketsiz şekilde yatan adamı elinde sopayla gelen bir kişi döverek götürmeye çalışırken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, uyuşturucu madde etkisi altında olan yabancı uyruklu bir şahsın dakikalar boyunca yerde hareketsiz şekilde yatması vatandaşlarda korkuya neden oldu. Bir süre sonra yine yabancı uyruklu bir adam elinde sopa ile gelerek yerde yatan şahsı kaldırmaya çalıştı. İkili arasında bir süre devam eden tartışmada eli sopalı adam, baygınlık geçiren şahsı döverek götürmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrasında yeniden eski yerine dönen şahıs ise sokak ortasında yatmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Uyuşturucu, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde kullanıp sokakta yattı, sopayı yese de yerini bırakmadı - Son Dakika


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