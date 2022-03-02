Uyuşturucu madde kullanma aparatlarını jandarmadan saklamaya çalıştılar - Son Dakika
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Uyuşturucu madde kullanma aparatlarını jandarmadan saklamaya çalıştılar

02.03.2022 14:05
Uyuşturucu madde kullanma aparatlarını jandarmadan saklamaya çalıştılar

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti esnasında şüpheli olarak tespit edilen 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti esnasında şüpheli olarak tespit edilen 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince Beylikova'nın Parsibey Mahallesi'nde devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Devriye esnasında şüpheli hareketleri görülen araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta bulunan 2 şahsın şüpheli bir cisim saklamaya çalıştığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararıyla şüpheli araç ve içerisindeki iki şahsın üzerlerinde yapılan arama neticesinde; 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı (PAYP) ele geçirildi. Aparatların içerisinde erimiş halde metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 2 şüpheli şahıs hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak ve Kabul Etmek" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu madde kullanma aparatlarını jandarmadan saklamaya çalıştılar

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Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde kullanma aparatlarını jandarmadan saklamaya çalıştılar - Son Dakika


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