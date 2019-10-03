Uyuşturucu madde satan karı koca operasyonla yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen karı koca, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon yapılan evde 241,9 gram skunk maddesi ile 2.807 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine Doğukan B. isimli şahsı takibe aldı. Şahıs, Yusuf B.isimli şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yapılan üst aramasında 8,8 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, şahıstan alınan bilgiler doğrultusunda O.B. isimli çocuk yaştaki şahıs tarafından da uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. O.B., Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan bir parkta İ.B. ve D.A. isimli yaşı küçük şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ardından O.B. isimli şahsın uyuşturucuyu akrabası Oğuzhan A.(20)'den aldığı tespit edildi. Şahsın ikametine yapılan operasyonda Oğuzhan A. ile uyuşturucu madde ticaretinde kendisine eşlik eden eşi Nurgül A. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 241,9 gram skunk maddesi, 2.807 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 650 TL para ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan, 3 adet suç kaydı bulunan Doğukan B, 3 adet suç kaydı bulunan Oğuzhan A. ile 2 adet suç kaydı bulunan O.B. isimli yaşı küçük şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Tehdit' suçundan sabıkası olan Nurgül A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf B. ile D.A. ve İ.B. isimli yaşı küçük şahıslar da serbest bırakıldı.