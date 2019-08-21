Uyuşturucu madde satan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
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Balıkesir polisi uyuşturucu madde satıcısı yabancı uyruklu F.P.'nin evine operasyon düzenledi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
polisi uyuşturucu madde satıcısı yabancı uyruklu F.P.'nin evine operasyon düzenledi. Polis
evde yaptığı aramada afyon sakızı, esrar ve kenevir maddesi buldu.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri yabancı uyruklu F.P.'nin ikametine uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kenevir bitkisi yetiştirdiği iddiası üzerine baskın yaptı. Şüpheliye ait ikamet aramasında 6,52 gram Afyon
sakızı, 13,51 gram esrar ve 1 kök kenevir bitkisi ile birlikte bu ticaretten elde edildiği değerlendirilen 5 bin 240 TL. ve 50 Euro para ele geçirdi. Gözaltına alınan F.P adliyeye sevkedildi. - BALIKESİR
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