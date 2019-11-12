Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu madde satıcılarına darbe
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde satıcılarına darbe - Son Dakika

Uyuşturucu madde satıcılarına darbe

6 saat önce

Afyonkarahisar İl Jandarma ekiplerince kent merkezinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satıcılarına darbe, System.String[]

Afyonkarahisar İl Jandarma ekiplerince kent merkezinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ken merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 240 adet sentetik uyarıcı ectasy hap, 14 adet sentetik lyrica maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edilen bin 900 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim" Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:40:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu madde satıcılarına darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]