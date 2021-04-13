Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskibağlar mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonucu 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 27,90 gram plaka esrar, 16,74 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 3'üne 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem başlatılırken, 1 şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçu kapsamında işlem başlatılarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gözaltına alınan şüpheli M.R.Y., Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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