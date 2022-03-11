Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı

11.03.2022 17:22
Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı

Düzce'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı istihbaratına ulaştı. Alınan bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda; 135 gram metamfetamin, bir gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
16:14 'Sil Baştan' şarkısını seslendiren Tuğba Özay'ın performansı düşük not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement