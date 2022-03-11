Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı istihbaratına ulaştı. Alınan bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda; 135 gram metamfetamin, bir gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE