Uyuşturucu madde taşıyan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yürütülen operasyonda, durumundan şüphelenilen araçlar ekipler tarafından durduruldu. Araçta bulunan 3 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 6 parça halinde uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şahıslar hakkında, Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçundan cezai işlem uygulandı. - DÜZCE