Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilip yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan S.Ç. tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, evinde yapılan aramada bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve 1 fişek esrar ele geçirildi.



Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ