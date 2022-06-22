Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

22.06.2022 17:11
Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticari yapan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticari yapan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutulandı. Şahısların evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 6 parça halinde toplam 10,6 gram Metamfetamin Maddesi, 107 Adet Sentetik Ecza, 11 Gram Sentetik Kannobinoid, 25 Gram Uyuşturucu Madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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