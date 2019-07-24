Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

23 dakika önce

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yanda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli Ö.Ö., K.Ş. ve O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
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