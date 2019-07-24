Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sabah
saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yanda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli Ö.Ö., K.Ş. ve O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
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