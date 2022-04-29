Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ve İzmit ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede İzmit ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 51 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2.60 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Konuya ilişkin ise B.Y., H.U., D.M., N.Y. ve B.Y. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ