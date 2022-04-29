Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

29.04.2022 20:41
Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ve İzmit ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ve İzmit ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede İzmit ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 51 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2.60 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Konuya ilişkin ise B.Y., H.U., D.M., N.Y. ve B.Y. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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