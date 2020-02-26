Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte 8 yıl 4'er ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte 8 yıl 4'er ay hapis - Son Dakika

Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte 8 yıl 4'er ay hapis

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan çift, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte 8 yıl 4'er ay hapis, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan çift, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl eylül ayında Ekinözü yol ayrımında gözaltına alıp, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan C.D.E (44) ve A.E'nin (39), Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık ve avukatları katıldı.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, uyuşturucu maddeyi kullanmak için aldıklarını iddia etti.


Mahkeme heyeti, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulduğu çifti, 8 yıl 4'er ay hapis, 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırdı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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