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Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

15.02.2022 09:32
Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla Şirintepe Mahallesi'nde çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında M.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltın alındı. M.D.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 7,54 gram metamfetamin, 3,33 gram bonzai, 2,24 gram esrar, 43 adet sentetik ecza hap, 44 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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