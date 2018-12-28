Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçundan 8 Şüpheliden 7'si Tutuklandı
1 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunun ardından, haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunun ardından, haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'nce il genelinde sokak satıcılarına yönelik dün sabah saatlerinde planlı bir operasyon başlatmıştı. Sabah
saatlerinde Eskişehir
Adalet Saray
'ına sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:01 Kaynak: İHA
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