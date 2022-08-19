Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

19.08.2022 13:58
Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.D. isimli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.D. isimli şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan İ.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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